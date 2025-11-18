DFDV Staked SOL מחיר היום

מחיר DFDV Staked SOL (DFDVSOL) בזמן אמת היום הוא $ 142.14, עם שינוי של 4.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DFDVSOL ל USD הוא $ 142.14 לכל DFDVSOL.

DFDV Staked SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,871,287, עם היצע במחזור של 540.80K DFDVSOL. ב‑24 השעות האחרונות, DFDVSOL סחר בין $ 135.29 (נמוך) ל $ 142.51 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 259.77, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 135.29.

ביצועים לטווח קצר, DFDVSOL נע ב -- בשעה האחרונה ו -18.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 76.87M$ 76.87M $ 76.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.87M$ 76.87M $ 76.87M אספקת מחזור 540.80K 540.80K 540.80K אספקה כוללת 540,795.793079913 540,795.793079913 540,795.793079913

שווי השוק הנוכחי של DFDV Staked SOL הוא $ 76.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFDVSOL הוא 540.80K, עם היצע כולל של 540795.793079913. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.87M.