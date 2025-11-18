DEPIN מחיר היום

מחיר DEPIN (DEPIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00112167, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEPIN ל USD הוא $ 0.00112167 לכל DEPIN.

DEPIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,080,692, עם היצע במחזור של 963.47M DEPIN. ב‑24 השעות האחרונות, DEPIN סחר בין $ 0.00112156 (נמוך) ל $ 0.001122 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02965616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00049901.

ביצועים לטווח קצר, DEPIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DEPIN (DEPIN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M אספקת מחזור 963.47M 963.47M 963.47M אספקה כוללת 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19 1,030,461,788.19

שווי השוק הנוכחי של DEPIN הוא $ 1.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEPIN הוא 963.47M, עם היצע כולל של 1030461788.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.16M.