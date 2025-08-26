Dank Frog (DANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -8.68% שינוי מחיר (7D) -8.68%

Dank Frog (DANK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DANK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dank Frog (DANK) מידע שוק

שווי שוק $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K אספקת מחזור 999.06M 999.06M 999.06M אספקה כוללת 999,055,027.21257 999,055,027.21257 999,055,027.21257

שווי השוק הנוכחי של Dank Frog הוא $ 6.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DANK הוא 999.06M, עם היצע כולל של 999055027.21257. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.11K.