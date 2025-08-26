Cyberperp (CYB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.519442 גבוה 24 שעות $ 0.573759 שיא כל הזמנים $ 3.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.449128 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -8.46% שינוי מחיר (7D) -9.75%

Cyberperp (CYB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.524281. במהלך 24 השעות האחרונות, CYB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.519442 לבין שיא של $ 0.573759, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.449128.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYB השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cyberperp (CYB) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.24M אספקת מחזור 1.96M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cyberperp הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYB הוא 1.96M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.24M.