Cyberdoge (CDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0098383$ 0.0098383 $ 0.0098383 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.60% שינוי מחיר (1D) -12.54% שינוי מחיר (7D) -8.62% שינוי מחיר (7D) -8.62%

Cyberdoge (CDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0098383, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDOGE השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -12.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cyberdoge (CDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 753.67K$ 753.67K $ 753.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 753.67K$ 753.67K $ 753.67K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,894,385.283857 999,894,385.283857 999,894,385.283857

שווי השוק הנוכחי של Cyberdoge הוא $ 753.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDOGE הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999894385.283857. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 753.67K.