Cryptex Finance (CTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.57 גבוה 24 שעות $ 1.66 שיא כל הזמנים $ 44.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.790108 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -0.79% שינוי מחיר (7D) +2.13%

Cryptex Finance (CTX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.57. במהלך 24 השעות האחרונות, CTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.57 לבין שיא של $ 1.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 44.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.790108.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTX השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptex Finance (CTX) מידע שוק

שווי שוק $ 11.75M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.69M אספקת מחזור 7.49M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cryptex Finance הוא $ 11.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTX הוא 7.49M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.69M.