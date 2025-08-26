עוד על CTX

Cryptex Finance סֵמֶל

Cryptex Finance מחיר (CTX)

לא רשום

1 CTX ל USDמחיר חי:

$1.57
$1.57$1.57
-0.70%1D
mexc
USD
Cryptex Finance (CTX) טבלת מחירים חיה
Cryptex Finance (CTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.57
$ 1.57$ 1.57
24 שעות נמוך
$ 1.66
$ 1.66$ 1.66
גבוה 24 שעות

$ 1.57
$ 1.57$ 1.57

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 44.13
$ 44.13$ 44.13

$ 0.790108
$ 0.790108$ 0.790108

-0.28%

-0.79%

+2.13%

+2.13%

Cryptex Finance (CTX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.57. במהלך 24 השעות האחרונות, CTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.57 לבין שיא של $ 1.66, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 44.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.790108.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTX השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -0.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cryptex Finance (CTX) מידע שוק

$ 11.75M
$ 11.75M$ 11.75M

--
----

$ 15.69M
$ 15.69M$ 15.69M

7.49M
7.49M 7.49M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cryptex Finance הוא $ 11.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTX הוא 7.49M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.69M.

Cryptex Finance (CTX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cryptex Financeל USDהיה $ -0.012526323835774.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptex Finance ל USDהיה . $ -0.1389888030.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCryptex Finance ל USDהיה $ +0.2456211620.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cryptex Financeל USDהיה $ -0.3134982508632712.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.012526323835774-0.79%
30 ימים$ -0.1389888030-8.85%
60 ימים$ +0.2456211620+15.64%
90 ימים$ -0.3134982508632712-16.64%

מה זהCryptex Finance (CTX)

CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem.

Cryptex Finance (CTX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cryptex Finance (CTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cryptex Finance (CTX)

כמה שווה Cryptex Finance (CTX) היום?
החי CTXהמחיר ב USD הוא 1.57 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTX ל USD?
המחיר הנוכחי של CTX ל USD הוא $ 1.57. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cryptex Finance?
שווי השוק של CTX הוא $ 11.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTX?
ההיצע במחזור של CTX הוא 7.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTX?
‏‏CTX השיג מחיר שיא (ATH) של 44.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTX?
CTX ‏‏רשם מחירATL של 0.790108 USD.
מהו נפח המסחר של CTX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTX הוא -- USD.
האם CTX יעלה השנה?
CTX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Cryptex Finance (CTX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

