CROY AI מחיר (CROY)
--
-3.73%
+13.92%
+13.92%
CROY AI (CROY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00815994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CROY AI הוא $ 19.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROY הוא 920.98M, עם היצע כולל של 959653034.950377. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.20K.
במהלך היום, השינוי במחיר של CROY AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCROY AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCROY AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CROY AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.73%
|30 ימים
|$ 0
|+1.85%
|60 ימים
|$ 0
|+18.73%
|90 ימים
|$ 0
|--
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה CROY AI (CROY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CROY AI (CROY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CROY AI.
בדוק את CROY AI תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של CROY AI (CROY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CROY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.