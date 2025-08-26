CROY AI (CROY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00815994 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.73% שינוי מחיר (7D) +13.92%

CROY AI (CROY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CROY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00815994, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CROY AI (CROY) מידע שוק

שווי שוק $ 19.38K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.20K אספקת מחזור 920.98M אספקה כוללת 959,653,034.950377

שווי השוק הנוכחי של CROY AI הוא $ 19.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROY הוא 920.98M, עם היצע כולל של 959653034.950377. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.20K.