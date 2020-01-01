CROY AI (CROY) טוקנומיקה
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities.
Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k.
The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater.
CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
CROY AI (CROY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CROY AI (CROY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
CROY AI (CROY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של CROY AI (CROY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CROY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CROYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CROYטוקניומיקה, חקרו אתCROYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
