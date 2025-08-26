עוד על CRC

CRC מידע על מחיר

CRC אתר רשמי

CRC טוקניומיקה

CRC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CraftCoin סֵמֶל

CraftCoin מחיר (CRC)

לא רשום

1 CRC ל USDמחיר חי:

$0.03901837
$0.03901837$0.03901837
-1.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CraftCoin (CRC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:09:38 (UTC+8)

CraftCoin (CRC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03896445
$ 0.03896445$ 0.03896445
24 שעות נמוך
$ 0.03954976
$ 0.03954976$ 0.03954976
גבוה 24 שעות

$ 0.03896445
$ 0.03896445$ 0.03896445

$ 0.03954976
$ 0.03954976$ 0.03954976

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 0.01564181
$ 0.01564181$ 0.01564181

-1.17%

-1.04%

-18.89%

-18.89%

CraftCoin (CRC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03901837. במהלך 24 השעות האחרונות, CRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03896445 לבין שיא של $ 0.03954976, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01564181.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRC השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CraftCoin (CRC) מידע שוק

$ 34.31K
$ 34.31K$ 34.31K

--
----

$ 34.31K
$ 34.31K$ 34.31K

879.33K
879.33K 879.33K

879,333.45294336
879,333.45294336 879,333.45294336

שווי השוק הנוכחי של CraftCoin הוא $ 34.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRC הוא 879.33K, עם היצע כולל של 879333.45294336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.31K.

CraftCoin (CRC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CraftCoinל USDהיה $ -0.00041170186807322.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCraftCoin ל USDהיה . $ -0.0000128409.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCraftCoin ל USDהיה $ -0.0101247090.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CraftCoinל USDהיה $ -0.000624337356480886.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00041170186807322-1.04%
30 ימים$ -0.0000128409-0.03%
60 ימים$ -0.0101247090-25.94%
90 ימים$ -0.000624337356480886-1.57%

מה זהCraftCoin (CRC)

CraftCoin was the first gaming cryptocurrency, launched in July 2013. It was created by two Bitcointalk forum members, Blindfolded and The_cayman. The coin was built using Litecoin's Scrypt technology and was specifically designed for Minecraft. It worked in a simple way: Players could earn CraftCoin by completing in-game tasks Admins would transfer CraftCoin to players' wallets CraftCoin was integrated into about 5 Minecraft servers, marking the first time a cryptocurrency was used in a major game. However, after the Cryptsy exchange was hacked, CraftCoin ceased operations. The project has been revived in 2024.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CraftCoin (CRC) משאב

האתר הרשמי

CraftCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CraftCoin (CRC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CraftCoin (CRC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CraftCoin.

בדוק את CraftCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

CRC למטבעות מקומיים

CraftCoin (CRC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CraftCoin (CRC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CraftCoin (CRC)

כמה שווה CraftCoin (CRC) היום?
החי CRCהמחיר ב USD הוא 0.03901837 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRC ל USD?
המחיר הנוכחי של CRC ל USD הוא $ 0.03901837. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CraftCoin?
שווי השוק של CRC הוא $ 34.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRC?
ההיצע במחזור של CRC הוא 879.33K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRC?
‏‏CRC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.99 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRC?
CRC ‏‏רשם מחירATL של 0.01564181 USD.
מהו נפח המסחר של CRC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRC הוא -- USD.
האם CRC יעלה השנה?
CRC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:09:38 (UTC+8)

CraftCoin (CRC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.