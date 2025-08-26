CraftCoin (CRC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03896445 גבוה 24 שעות $ 0.03954976 שיא כל הזמנים $ 2.99 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01564181 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.17% שינוי מחיר (1D) -1.04% שינוי מחיר (7D) -18.89%

CraftCoin (CRC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03901837. במהלך 24 השעות האחרונות, CRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03896445 לבין שיא של $ 0.03954976, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.99, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01564181.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRC השתנה ב -1.17% במהלך השעה האחרונה, -1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CraftCoin (CRC) מידע שוק

שווי שוק $ 34.31K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.31K אספקת מחזור 879.33K אספקה כוללת 879,333.45294336

שווי השוק הנוכחי של CraftCoin הוא $ 34.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRC הוא 879.33K, עם היצע כולל של 879333.45294336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.31K.