CoinPouch מחיר היום

מחיר CoinPouch (POUCH) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POUCH ל USD הוא -- לכל POUCH.

CoinPouch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,739.6, עם היצע במחזור של 999.99M POUCH. ב‑24 השעות האחרונות, POUCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POUCH נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -18.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CoinPouch (POUCH) מידע שוק

שווי שוק $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,994,690.0 999,994,690.0 999,994,690.0

שווי השוק הנוכחי של CoinPouch הוא $ 16.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POUCH הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999994690.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.74K.