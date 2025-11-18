CoinbarPay מחיר היום

מחיר CoinbarPay (CBPAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00010999, עם שינוי של 2.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CBPAY ל USD הוא $ 0.00010999 לכל CBPAY.

CoinbarPay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 404,823, עם היצע במחזור של 3.68B CBPAY. ב‑24 השעות האחרונות, CBPAY סחר בין $ 0.00010812 (נמוך) ל $ 0.00011335 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00137281, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005508.

ביצועים לטווח קצר, CBPAY נע ב +0.56% בשעה האחרונה ו -10.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CoinbarPay (CBPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 404.82K$ 404.82K $ 404.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M אספקת מחזור 3.68B 3.68B 3.68B אספקה כוללת 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CoinbarPay הוא $ 404.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBPAY הוא 3.68B, עם היצע כולל של 40000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.40M.