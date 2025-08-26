cLINK (CLINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.469467 גבוה 24 שעות $ 0.532102 שיא כל הזמנים $ 0.620778 המחיר הנמוך ביותר $ 0.100686 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -8.96% שינוי מחיר (7D) -10.88%

cLINK (CLINK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.472878. במהלך 24 השעות האחרונות, CLINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.469467 לבין שיא של $ 0.532102, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.620778, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100686.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLINK השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -8.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cLINK (CLINK) מידע שוק

שווי שוק $ 735.64K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 735.64K אספקת מחזור 1.56M אספקה כוללת 1,555,670.8785199

שווי השוק הנוכחי של cLINK הוא $ 735.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLINK הוא 1.56M, עם היצע כולל של 1555670.8785199. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 735.64K.