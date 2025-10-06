ExchangeDEX+
מחיר Xeleb Protocol בזמן אמת היום הוא 0.01718 USD.XCX שווי השוק הוא 1,860,594 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר XCX ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על XCX

XCX מידע על מחיר

מה זה XCX

XCX מסמך לבן

XCX אתר רשמי

XCX טוקניומיקה

XCX תחזית מחיר

XCX היסטוריה

XCX מדריך קנייה

Xeleb Protocol סֵמֶל

Xeleb Protocol מְחִיר(XCX)

1 XCX ל USDמחיר חי:

$0.01718
+0.46%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:18:42 (UTC+8)

Xeleb Protocol מחיר היום

מחיר Xeleb Protocol (XCX) בזמן אמת היום הוא $ 0.01718, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XCX ל USD הוא $ 0.01718 לכל XCX.

Xeleb Protocol כרגע מדורג במקום #1770 לפי שווי שוק של $ 1.86M, עם היצע במחזור של 108.30M XCX. ב‑24 השעות האחרונות, XCX סחר בין $ 0.01658 (נמוך) ל $ 0.01857 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09145411179261065, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.016665860301322.

ביצועים לטווח קצר, XCX נע ב -1.44% בשעה האחרונה ו -18.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 136.61K.

Xeleb Protocol (XCX) מידע שוק

No.1770

$ 1.86M
$ 136.61K
$ 17.18M
108.30M
1,000,000,000
999,810,500.3200934
10.83%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Xeleb Protocol הוא $ 1.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 136.61K. ההיצע במחזור של XCX הוא 108.30M, עם היצע כולל של 999810500.3200934. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.18M.

Xeleb Protocol היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01658
24 שעות נמוך
$ 0.01857
גבוה 24 שעות

$ 0.01658
$ 0.01857
$ 0.09145411179261065
$ 0.016665860301322
-1.44%

+0.46%

-18.89%

-18.89%

Xeleb Protocol (XCX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Xeleb Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000787+0.46%
30 ימים$ -0.02844-62.35%
60 ימים$ -0.03422-66.58%
90 ימים$ -0.03598-67.69%
Xeleb Protocol שינוי מחיר היום

היום,XCX רשם שינוי של $ +0.0000787 (+0.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Xeleb Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02844 (-62.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Xeleb Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XCX ראה שינוי של $ -0.03422 (-66.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Xeleb Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03598 (-67.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Xeleb Protocol (XCX)?

בדוק את Xeleb Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Xeleb Protocol

Xeleb Protocol (XCX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של XCX הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Xeleb Protocol (XCX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Xeleb Protocol עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Xeleb Protocol יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור XCX תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על Xeleb Protocol תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב Xeleb Protocol

מוכן להתחיל עם Xeleb Protocol? קניית XCX מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Xeleb Protocol. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Xeleb Protocol (XCX) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-108.30M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וXeleb Protocolיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Xeleb Protocol (XCX) מדריך

מה אפשר לעשות עם Xeleb Protocol

החזקת Xeleb Protocol מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Xeleb Protocol (XCX) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהXeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Xeleb Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXeleb Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Xeleb Protocol

כמה שווה 1 Xeleb Protocol ב-2030?
אם Xeleb Protocol תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של Xeleb Protocol מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
Xeleb Protocol (XCX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
גלה עוד על Xeleb Protocol

XCX USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב XCX עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של XCX USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Xeleb Protocol (XCX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Xeleb Protocol מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXCX
$0.01718
+0.52%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

