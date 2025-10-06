Xeleb Protocol מחיר היום

מחיר Xeleb Protocol (XCX) בזמן אמת היום הוא $ 0.01718, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XCX ל USD הוא $ 0.01718 לכל XCX.

Xeleb Protocol כרגע מדורג במקום #1770 לפי שווי שוק של $ 1.86M, עם היצע במחזור של 108.30M XCX. ב‑24 השעות האחרונות, XCX סחר בין $ 0.01658 (נמוך) ל $ 0.01857 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.09145411179261065, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.016665860301322.

ביצועים לטווח קצר, XCX נע ב -1.44% בשעה האחרונה ו -18.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 136.61K.

Xeleb Protocol (XCX) מידע שוק

דירוג No.1770 שווי שוק $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M נפח (24 שעות) $ 136.61K$ 136.61K $ 136.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.18M$ 17.18M $ 17.18M אספקת מחזור 108.30M 108.30M 108.30M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,810,500.3200934 999,810,500.3200934 999,810,500.3200934 שיעור מחזור 10.83% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Xeleb Protocol הוא $ 1.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 136.61K. ההיצע במחזור של XCX הוא 108.30M, עם היצע כולל של 999810500.3200934. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.18M.