clBTC (CLBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 108,232 $ 108,232 $ 108,232 24 שעות נמוך $ 115,431 $ 115,431 $ 115,431 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 108,232$ 108,232 $ 108,232 גבוה 24 שעות $ 115,431$ 115,431 $ 115,431 שיא כל הזמנים $ 129,190$ 129,190 $ 129,190 המחיר הנמוך ביותר $ 51,493$ 51,493 $ 51,493 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.77% שינוי מחיר (1D) -2.78% שינוי מחיר (7D) -7.26% שינוי מחיר (7D) -7.26%

clBTC (CLBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,772. במהלך 24 השעות האחרונות, CLBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,232 לבין שיא של $ 115,431, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 129,190, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 51,493.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLBTC השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -2.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

clBTC (CLBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 850.84M$ 850.84M $ 850.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 850.84M$ 850.84M $ 850.84M אספקת מחזור 7.72K 7.72K 7.72K אספקה כוללת 7,723.217000000001 7,723.217000000001 7,723.217000000001

שווי השוק הנוכחי של clBTC הוא $ 850.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLBTC הוא 7.72K, עם היצע כולל של 7723.217000000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 850.84M.