Chudjak (CHUD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00389005 $ 0.00389005 $ 0.00389005 24 שעות נמוך $ 0.00486019 $ 0.00486019 $ 0.00486019 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00389005$ 0.00389005 $ 0.00389005 גבוה 24 שעות $ 0.00486019$ 0.00486019 $ 0.00486019 שיא כל הזמנים $ 0.03484076$ 0.03484076 $ 0.03484076 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0011374$ 0.0011374 $ 0.0011374 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) -14.68% שינוי מחיר (7D) -13.23% שינוי מחיר (7D) -13.23%

Chudjak (CHUD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00391242. במהלך 24 השעות האחרונות, CHUD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00389005 לבין שיא של $ 0.00486019, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHUDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03484076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0011374.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHUD השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, -14.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chudjak (CHUD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M אספקת מחזור 926.93M 926.93M 926.93M אספקה כוללת 926,934,675.1 926,934,675.1 926,934,675.1

שווי השוק הנוכחי של Chudjak הוא $ 3.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHUD הוא 926.93M, עם היצע כולל של 926934675.1. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.67M.