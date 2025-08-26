עוד על CGAI

CGAI סֵמֶל

CGAI מחיר (CGAI)

לא רשום

1 CGAI ל USDמחיר חי:

$0.00015515
$0.00015515$0.00015515
-11.50%1D
USD
CGAI (CGAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:34:26 (UTC+8)

CGAI (CGAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00526633
$ 0.00526633$ 0.00526633

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-11.56%

-2.14%

-2.14%

CGAI (CGAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00526633, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGAI השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, -11.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CGAI (CGAI) מידע שוק

$ 87.85K
$ 87.85K$ 87.85K

--
----

$ 87.85K
$ 87.85K$ 87.85K

566.22M
566.22M 566.22M

566,216,201.930302
566,216,201.930302 566,216,201.930302

שווי השוק הנוכחי של CGAI הוא $ 87.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGAI הוא 566.22M, עם היצע כולל של 566216201.930302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.85K.

CGAI (CGAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CGAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCGAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCGAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CGAIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.56%
30 ימים$ 0-9.54%
60 ימים$ 0+17.26%
90 ימים$ 0--

מה זהCGAI (CGAI)

CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.

CGAI (CGAI) משאב

האתר הרשמי

CGAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CGAI (CGAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CGAI (CGAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CGAI.

בדוק את CGAI תחזית המחיר עכשיו‏!

CGAI למטבעות מקומיים

CGAI (CGAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CGAI (CGAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CGAI (CGAI)

כמה שווה CGAI (CGAI) היום?
החי CGAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGAI ל USD?
המחיר הנוכחי של CGAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CGAI?
שווי השוק של CGAI הוא $ 87.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGAI?
ההיצע במחזור של CGAI הוא 566.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGAI?
‏‏CGAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00526633 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGAI?
CGAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CGAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGAI הוא -- USD.
האם CGAI יעלה השנה?
CGAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
