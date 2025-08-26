CGAI (CGAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00526633$ 0.00526633 $ 0.00526633 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.89% שינוי מחיר (1D) -11.56% שינוי מחיר (7D) -2.14% שינוי מחיר (7D) -2.14%

CGAI (CGAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00526633, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGAI השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, -11.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CGAI (CGAI) מידע שוק

שווי שוק $ 87.85K$ 87.85K $ 87.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.85K$ 87.85K $ 87.85K אספקת מחזור 566.22M 566.22M 566.22M אספקה כוללת 566,216,201.930302 566,216,201.930302 566,216,201.930302

שווי השוק הנוכחי של CGAI הוא $ 87.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGAI הוא 566.22M, עם היצע כולל של 566216201.930302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.85K.