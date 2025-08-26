cBAT (CBAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00300023 $ 0.00300023 $ 0.00300023 24 שעות נמוך $ 0.00329374 $ 0.00329374 $ 0.00329374 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00300023$ 0.00300023 $ 0.00300023 גבוה 24 שעות $ 0.00329374$ 0.00329374 $ 0.00329374 שיא כל הזמנים $ 0.247355$ 0.247355 $ 0.247355 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00184538$ 0.00184538 $ 0.00184538 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.12% שינוי מחיר (1D) -6.96% שינוי מחיר (7D) -5.52% שינוי מחיר (7D) -5.52%

cBAT (CBAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00300403. במהלך 24 השעות האחרונות, CBAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00300023 לבין שיא של $ 0.00329374, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.247355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00184538.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBAT השתנה ב -1.12% במהלך השעה האחרונה, -6.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cBAT (CBAT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.82M$ 18.82M $ 18.82M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.82M$ 18.82M $ 18.82M אספקת מחזור 6.26B 6.26B 6.26B אספקה כוללת 6,255,268,542.546049 6,255,268,542.546049 6,255,268,542.546049

שווי השוק הנוכחי של cBAT הוא $ 18.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBAT הוא 6.26B, עם היצע כולל של 6255268542.546049. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.82M.