Catalorian (CATALORIAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0003256 $ 0.0003256 $ 0.0003256 24 שעות נמוך $ 0.00039783 $ 0.00039783 $ 0.00039783 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0003256$ 0.0003256 $ 0.0003256 גבוה 24 שעות $ 0.00039783$ 0.00039783 $ 0.00039783 שיא כל הזמנים $ 0.02169909$ 0.02169909 $ 0.02169909 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00030431$ 0.00030431 $ 0.00030431 שינוי מחיר (שעה אחת) -10.71% שינוי מחיר (1D) -13.03% שינוי מחיר (7D) -12.30% שינוי מחיר (7D) -12.30%

Catalorian (CATALORIAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00032721. במהלך 24 השעות האחרונות, CATALORIAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003256 לבין שיא של $ 0.00039783, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATALORIANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02169909, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00030431.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATALORIAN השתנה ב -10.71% במהלך השעה האחרונה, -13.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catalorian (CATALORIAN) מידע שוק

שווי שוק $ 327.21K$ 327.21K $ 327.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 327.21K$ 327.21K $ 327.21K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Catalorian הוא $ 327.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATALORIAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 327.21K.