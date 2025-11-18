Burning Jup מחיר היום

מחיר Burning Jup (BURN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00149268, עם שינוי של 6.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BURN ל USD הוא $ 0.00149268 לכל BURN.

Burning Jup כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 108,332, עם היצע במחזור של 72.58M BURN. ב‑24 השעות האחרונות, BURN סחר בין $ 0.00149253 (נמוך) ל $ 0.00160302 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00350848, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BURN נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -28.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Burning Jup (BURN) מידע שוק

שווי שוק $ 108.33K$ 108.33K $ 108.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 145.65K$ 145.65K $ 145.65K אספקת מחזור 72.58M 72.58M 72.58M אספקה כוללת 97,575,829.143344 97,575,829.143344 97,575,829.143344

שווי השוק הנוכחי של Burning Jup הוא $ 108.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURN הוא 72.58M, עם היצע כולל של 97575829.143344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.65K.