Burncoin (BURN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01819082 $ 0.01819082 $ 0.01819082 24 שעות נמוך $ 0.02497162 $ 0.02497162 $ 0.02497162 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01819082$ 0.01819082 $ 0.01819082 גבוה 24 שעות $ 0.02497162$ 0.02497162 $ 0.02497162 שיא כל הזמנים $ 0.177496$ 0.177496 $ 0.177496 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0164842$ 0.0164842 $ 0.0164842 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.45% שינוי מחיר (1D) -7.56% שינוי מחיר (7D) -33.97% שינוי מחיר (7D) -33.97%

Burncoin (BURN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02274565. במהלך 24 השעות האחרונות, BURN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01819082 לבין שיא של $ 0.02497162, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.177496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0164842.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURN השתנה ב +2.45% במהלך השעה האחרונה, -7.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Burncoin (BURN) מידע שוק

שווי שוק $ 453.06K$ 453.06K $ 453.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 475.76K$ 475.76K $ 475.76K אספקת מחזור 19.96M 19.96M 19.96M אספקה כוללת 20,955,187.12775821 20,955,187.12775821 20,955,187.12775821

שווי השוק הנוכחי של Burncoin הוא $ 453.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURN הוא 19.96M, עם היצע כולל של 20955187.12775821. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 475.76K.