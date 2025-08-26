עוד על BURN

Burncoin מחיר (BURN)

1 BURN ל USDמחיר חי:

$0.02274565
$0.02274565$0.02274565
-7.50%1D
Burncoin (BURN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:13:17 (UTC+8)

Burncoin (BURN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01819082
$ 0.01819082$ 0.01819082
24 שעות נמוך
$ 0.02497162
$ 0.02497162$ 0.02497162
גבוה 24 שעות

$ 0.01819082
$ 0.01819082$ 0.01819082

$ 0.02497162
$ 0.02497162$ 0.02497162

$ 0.177496
$ 0.177496$ 0.177496

$ 0.0164842
$ 0.0164842$ 0.0164842

+2.45%

-7.56%

-33.97%

-33.97%

Burncoin (BURN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02274565. במהלך 24 השעות האחרונות, BURN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01819082 לבין שיא של $ 0.02497162, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BURNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.177496, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0164842.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BURN השתנה ב +2.45% במהלך השעה האחרונה, -7.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Burncoin (BURN) מידע שוק

$ 453.06K
$ 453.06K$ 453.06K

--
----

$ 475.76K
$ 475.76K$ 475.76K

19.96M
19.96M 19.96M

20,955,187.12775821
20,955,187.12775821 20,955,187.12775821

שווי השוק הנוכחי של Burncoin הוא $ 453.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BURN הוא 19.96M, עם היצע כולל של 20955187.12775821. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 475.76K.

Burncoin (BURN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Burncoinל USDהיה $ -0.00186078942653958.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBurncoin ל USDהיה . $ -0.0152244459.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBurncoin ל USDהיה $ -0.0159021162.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Burncoinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00186078942653958-7.56%
30 ימים$ -0.0152244459-66.93%
60 ימים$ -0.0159021162-69.91%
90 ימים$ 0--

מה זהBurncoin (BURN)

Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn.

Burncoin (BURN) משאב

האתר הרשמי

Burncoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Burncoin (BURN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Burncoin (BURN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Burncoin.

בדוק את Burncoin תחזית המחיר עכשיו‏!

BURN למטבעות מקומיים

Burncoin (BURN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Burncoin (BURN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BURN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Burncoin (BURN)

כמה שווה Burncoin (BURN) היום?
החי BURNהמחיר ב USD הוא 0.02274565 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BURN ל USD?
המחיר הנוכחי של BURN ל USD הוא $ 0.02274565. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Burncoin?
שווי השוק של BURN הוא $ 453.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BURN?
ההיצע במחזור של BURN הוא 19.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BURN?
‏‏BURN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.177496 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BURN?
BURN ‏‏רשם מחירATL של 0.0164842 USD.
מהו נפח המסחר של BURN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BURN הוא -- USD.
האם BURN יעלה השנה?
BURN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BURN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

