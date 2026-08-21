Bubb מחיר היום

מחיר Bubb (BUBB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUBB ל USD הוא $ 0 לכל BUBB.

Bubb כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,468, עם היצע במחזור של 1.00B BUBB. ב‑24 השעות האחרונות, BUBB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04118921, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUBB נע ב -0.51% בשעה האחרונה ו -8.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bubb (BUBB) מידע שוק

שווי שוק $ 42.47K$ 42.47K $ 42.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.47K$ 42.47K $ 42.47K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bubb הוא $ 42.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUBB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.47K.