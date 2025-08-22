עוד על PENDLE

PENDLE מידע על מחיר

PENDLE מסמך לבן

PENDLE אתר רשמי

PENDLE טוקניומיקה

PENDLE תחזית מחיר

PENDLE היסטוריה

PENDLE מדריך קנייה

PENDLEממיר מטבעות לפיאט

PENDLE ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pendle סֵמֶל

Pendle מְחִיר(PENDLE)

1 PENDLE ל USDמחיר חי:

$5.443
$5.443$5.443
-8.64%1D
USD
Pendle (PENDLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:31:35 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5.395
$ 5.395$ 5.395
24 שעות נמוך
$ 6.259
$ 6.259$ 6.259
גבוה 24 שעות

$ 5.395
$ 5.395$ 5.395

$ 6.259
$ 6.259$ 6.259

$ 7.517135769763217
$ 7.517135769763217$ 7.517135769763217

$ 0.033486880201439986
$ 0.033486880201439986$ 0.033486880201439986

+0.40%

-8.64%

+2.50%

+2.50%

Pendle (PENDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 5.441. במהלך 24 השעות האחרונות, PENDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.395 לבין שיא של $ 6.259, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PENDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.517135769763217, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.033486880201439986.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PENDLE השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pendle (PENDLE) מידע שוק

No.78

$ 913.15M
$ 913.15M$ 913.15M

$ 20.22M
$ 20.22M$ 20.22M

$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B

167.83M
167.83M 167.83M

281,527,448.45853144
281,527,448.45853144 281,527,448.45853144

0.02%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Pendle הוא $ 913.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.22M. ההיצע במחזור של PENDLE הוא 167.83M, עם היצע כולל של 281527448.45853144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.53B.

Pendle (PENDLE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pendleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.51475-8.64%
30 ימים$ +1.003+22.60%
60 ימים$ +2.073+61.54%
90 ימים$ +0.963+21.50%
Pendle שינוי מחיר היום

היום,PENDLE רשם שינוי של $ -0.51475 (-8.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pendle שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.003 (+22.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pendle שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PENDLE ראה שינוי של $ +2.073 (+61.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pendle שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.963 (+21.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pendle (PENDLE)?

בדוק את Pendle עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pendleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPENDLE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pendleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPendle לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pendleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pendle (PENDLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pendle (PENDLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pendle.

בדוק את Pendle תחזית המחיר עכשיו‏!

Pendle (PENDLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pendle (PENDLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PENDLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pendle (PENDLE)

מחפש איך לקנותPendle? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pendleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PENDLE למטבעות מקומיים

1 Pendle(PENDLE) ל VND
143,179.915
1 Pendle(PENDLE) ל AUD
A$8.32473
1 Pendle(PENDLE) ל GBP
4.02634
1 Pendle(PENDLE) ל EUR
4.62485
1 Pendle(PENDLE) ל USD
$5.441
1 Pendle(PENDLE) ל MYR
RM22.8522
1 Pendle(PENDLE) ל TRY
222.97218
1 Pendle(PENDLE) ל JPY
¥799.827
1 Pendle(PENDLE) ל ARS
ARS$7,187.561
1 Pendle(PENDLE) ל RUB
439.85044
1 Pendle(PENDLE) ל INR
476.35955
1 Pendle(PENDLE) ל IDR
Rp89,196.70704
1 Pendle(PENDLE) ל KRW
7,546.44936
1 Pendle(PENDLE) ל PHP
308.06942
1 Pendle(PENDLE) ל EGP
￡E.263.94291
1 Pendle(PENDLE) ל BRL
R$29.49022
1 Pendle(PENDLE) ל CAD
C$7.50858
1 Pendle(PENDLE) ל BDT
661.95206
1 Pendle(PENDLE) ל NGN
8,306.82911
1 Pendle(PENDLE) ל COP
$21,851.38246
1 Pendle(PENDLE) ל ZAR
R.95.43514
1 Pendle(PENDLE) ל UAH
225.52945
1 Pendle(PENDLE) ל VES
Bs761.74
1 Pendle(PENDLE) ל CLP
$5,217.919
1 Pendle(PENDLE) ל PKR
Rs1,542.63232
1 Pendle(PENDLE) ל KZT
2,911.15264
1 Pendle(PENDLE) ל THB
฿176.45163
1 Pendle(PENDLE) ל TWD
NT$165.73286
1 Pendle(PENDLE) ל AED
د.إ19.96847
1 Pendle(PENDLE) ל CHF
Fr4.3528
1 Pendle(PENDLE) ל HKD
HK$42.49421
1 Pendle(PENDLE) ל AMD
֏2,077.48262
1 Pendle(PENDLE) ל MAD
.د.م48.969
1 Pendle(PENDLE) ל MXN
$101.42024
1 Pendle(PENDLE) ל SAR
ريال20.40375
1 Pendle(PENDLE) ל PLN
19.80524
1 Pendle(PENDLE) ל RON
лв23.50512
1 Pendle(PENDLE) ל SEK
kr51.74391
1 Pendle(PENDLE) ל BGN
лв9.08647
1 Pendle(PENDLE) ל HUF
Ft1,850.04882
1 Pendle(PENDLE) ל CZK
114.15218
1 Pendle(PENDLE) ל KWD
د.ك1.659505
1 Pendle(PENDLE) ל ILS
18.33617
1 Pendle(PENDLE) ל AOA
Kz4,959.85237
1 Pendle(PENDLE) ל BHD
.د.ب2.045816
1 Pendle(PENDLE) ל BMD
$5.441
1 Pendle(PENDLE) ל DKK
kr34.71358
1 Pendle(PENDLE) ל HNL
L142.44538
1 Pendle(PENDLE) ל MUR
248.32724
1 Pendle(PENDLE) ל NAD
$95.38073
1 Pendle(PENDLE) ל NOK
kr54.9541
1 Pendle(PENDLE) ל NZD
$9.2497
1 Pendle(PENDLE) ל PAB
B/.5.441
1 Pendle(PENDLE) ל PGK
K22.96102
1 Pendle(PENDLE) ל QAR
ر.ق19.75083
1 Pendle(PENDLE) ל RSD
дин.544.91615

Pendle מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pendle, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPendle הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pendle

כמה שווה Pendle (PENDLE) היום?
החי PENDLEהמחיר ב USD הוא 5.441 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PENDLE ל USD?
המחיר הנוכחי של PENDLE ל USD הוא $ 5.441. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pendle?
שווי השוק של PENDLE הוא $ 913.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PENDLE?
ההיצע במחזור של PENDLE הוא 167.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PENDLE?
‏‏PENDLE השיג מחיר שיא (ATH) של 7.517135769763217 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PENDLE?
PENDLE ‏‏רשם מחירATL של 0.033486880201439986 USD.
מהו נפח המסחר של PENDLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PENDLE הוא $ 20.22M USD.
האם PENDLE יעלה השנה?
PENDLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PENDLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:31:35 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PENDLE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PENDLE
PENDLE
USD
USD

1 PENDLE = 5.441 USD

מסחרPENDLE

USDTPENDLE
$5.443
$5.443$5.443
-8.64%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד