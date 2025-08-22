Pendle (PENDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 5.441. במהלך 24 השעות האחרונות, PENDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.395 לבין שיא של $ 6.259, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PENDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.517135769763217, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.033486880201439986.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PENDLE השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -8.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Pendle (PENDLE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Pendle הוא $ 913.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.22M. ההיצע במחזור של PENDLE הוא 167.83M, עם היצע כולל של 281527448.45853144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.53B.
Pendle (PENDLE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Pendleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.51475
-8.64%
30 ימים
$ +1.003
+22.60%
60 ימים
$ +2.073
+61.54%
90 ימים
$ +0.963
+21.50%
Pendle שינוי מחיר היום
היום,PENDLE רשם שינוי של $ -0.51475 (-8.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Pendle שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.003 (+22.60%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Pendle שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PENDLE ראה שינוי של $ +2.073 (+61.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Pendle שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.963 (+21.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.
Pendle זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pendleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPENDLE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pendleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPendle לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
