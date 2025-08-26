עוד על BRAZA

BRAZA by Virtuals סֵמֶל

BRAZA by Virtuals מחיר (BRAZA)

לא רשום

1 BRAZA ל USDמחיר חי:

--
----
-33.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
BRAZA by Virtuals (BRAZA) טבלת מחירים חיה
BRAZA by Virtuals (BRAZA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238761
$ 0.00238761$ 0.00238761

$ 0
$ 0$ 0

-1.65%

-33.65%

-17.16%

-17.16%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRAZA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRAZAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00238761, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRAZA השתנה ב -1.65% במהלך השעה האחרונה, -33.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) מידע שוק

$ 45.15K
$ 45.15K$ 45.15K

--
----

$ 45.15K
$ 45.15K$ 45.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BRAZA by Virtuals הוא $ 45.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRAZA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.15K.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BRAZA by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRAZA by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBRAZA by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BRAZA by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-33.65%
30 ימים$ 0-36.70%
60 ימים$ 0-52.40%
90 ימים$ 0--

מה זהBRAZA by Virtuals (BRAZA)

Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BRAZA by Virtuals (BRAZA) משאב

האתר הרשמי

BRAZA by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BRAZA by Virtuals (BRAZA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BRAZA by Virtuals (BRAZA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BRAZA by Virtuals.

בדוק את BRAZA by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

BRAZA למטבעות מקומיים

BRAZA by Virtuals (BRAZA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BRAZA by Virtuals (BRAZA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BRAZA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BRAZA by Virtuals (BRAZA)

כמה שווה BRAZA by Virtuals (BRAZA) היום?
החי BRAZAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BRAZA ל USD?
המחיר הנוכחי של BRAZA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BRAZA by Virtuals?
שווי השוק של BRAZA הוא $ 45.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BRAZA?
ההיצע במחזור של BRAZA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BRAZA?
‏‏BRAZA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00238761 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BRAZA?
BRAZA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BRAZA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BRAZA הוא -- USD.
האם BRAZA יעלה השנה?
BRAZA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BRAZA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.