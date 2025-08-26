BRAZA by Virtuals (BRAZA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00238761$ 0.00238761 $ 0.00238761 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.65% שינוי מחיר (1D) -33.65% שינוי מחיר (7D) -17.16% שינוי מחיר (7D) -17.16%

BRAZA by Virtuals (BRAZA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BRAZA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BRAZAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00238761, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BRAZA השתנה ב -1.65% במהלך השעה האחרונה, -33.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BRAZA by Virtuals (BRAZA) מידע שוק

שווי שוק $ 45.15K$ 45.15K $ 45.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.15K$ 45.15K $ 45.15K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BRAZA by Virtuals הוא $ 45.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRAZA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.15K.