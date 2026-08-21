Brainblast מחיר היום

מחיר Brainblast (BRAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRAIN ל USD הוא $ 0 לכל BRAIN.

Brainblast כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,571, עם היצע במחזור של 978.67M BRAIN. ב‑24 השעות האחרונות, BRAIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00141081, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRAIN נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +56.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Brainblast (BRAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K אספקת מחזור 978.67M 978.67M 978.67M אספקה כוללת 978,669,207.301572 978,669,207.301572 978,669,207.301572

שווי השוק הנוכחי של Brainblast הוא $ 28.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRAIN הוא 978.67M, עם היצע כולל של 978669207.301572. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.57K.