BOOPI מחיר היום

מחיר BOOPI (BOOPI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOPI ל USD הוא -- לכל BOOPI.

BOOPI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,968, עם היצע במחזור של 948.02M BOOPI. ב‑24 השעות האחרונות, BOOPI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0011365, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOOPI נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -17.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOOPI (BOOPI) מידע שוק

שווי שוק $ 26.97K$ 26.97K $ 26.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.17K$ 27.17K $ 27.17K אספקת מחזור 948.02M 948.02M 948.02M אספקה כוללת 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845 954,932,300.6823845

שווי השוק הנוכחי של BOOPI הוא $ 26.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOPI הוא 948.02M, עם היצע כולל של 954932300.6823845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.17K.