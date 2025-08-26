Blockchain Capital (BCAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 26.96 $ 26.96 $ 26.96 24 שעות נמוך $ 26.96 $ 26.96 $ 26.96 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 26.96$ 26.96 $ 26.96 גבוה 24 שעות $ 26.96$ 26.96 $ 26.96 שיא כל הזמנים $ 28.41$ 28.41 $ 28.41 המחיר הנמוך ביותר $ 17.76$ 17.76 $ 17.76 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) -1.28% שינוי מחיר (7D) -1.28%

Blockchain Capital (BCAP) המחיר בזמן אמת של הוא $26.96. במהלך 24 השעות האחרונות, BCAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 26.96 לבין שיא של $ 26.96, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 17.76.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCAP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blockchain Capital (BCAP) מידע שוק

שווי שוק $ 245.66M$ 245.66M $ 245.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 245.66M$ 245.66M $ 245.66M אספקת מחזור 9.11M 9.11M 9.11M אספקה כוללת 9,111,865.0 9,111,865.0 9,111,865.0

שווי השוק הנוכחי של Blockchain Capital הוא $ 245.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCAP הוא 9.11M, עם היצע כולל של 9111865.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.66M.