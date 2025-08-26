Blockchain Capital מחיר (BCAP)
Blockchain Capital (BCAP) המחיר בזמן אמת של הוא $26.96. במהלך 24 השעות האחרונות, BCAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 26.96 לבין שיא של $ 26.96, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 17.76.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCAP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Blockchain Capital הוא $ 245.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BCAP הוא 9.11M, עם היצע כולל של 9111865.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.66M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Blockchain Capitalל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockchain Capital ל USDהיה . $ +1.9402626720.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlockchain Capital ל USDהיה $ +2.9758151440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blockchain Capitalל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0.0
|0.00%
|30 ימים
|$ +1.9402626720
|+7.20%
|60 ימים
|$ +2.9758151440
|+11.04%
|90 ימים
|$ 0
|--
As a sector-specific and stage-agnostic fund managed by BC Manager, BC III DLVF will be a leading investor in the cryptocurrency and blockchain technology industry. BC III DLVF’s core business strategy is to leverage the proprietary resources and experience of BC Manager with the objective of generating growth and income from its investments. BC III DLVF holdings will primarily consist of new and growing blockchain technology and cryptocurrency businesses and ICOs. Blockchain Capital continues to be focused on the nexus of the industry where blockchain-based innovations are augmenting and replacing legacy systems and infrastructure. As one of the earliest and most active investors in the blockchain industry, Blockchain Capital has valuable access to information, robust access to proprietary dealflow, and an extensive network that helps guide strategic investment opportunities. In three broad categories, Blockchain Capital’s portfolios include companies that are facilitating the growth of the Bitcoin ecosystem, companies that are providing blockchain-based technology solutions to financial institutions and companies that are enabling non-financial institutions to leverage blockchain technology. The firm sees opportunity to add efficiency and enable new opportunities across each of these major categories. As with any nascent technology, it remains to be seen exactly where blockchain technology will have its biggest impact. As such, Blockchain Capital takes a diversified approach to its portfolio by investing in a wide-range of use cases and applications—often beginning at the seed level. This diversified, early-stage strategy allows the firm to continue investing into successful portfolio companies in subsequent investment rounds while reducing portfolio exposure to less-successful companies and helping them find strategic alternatives.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
