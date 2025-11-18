Bitcoin Bob מחיר היום

מחיר Bitcoin Bob (BOB) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000537, עם שינוי של 4.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOB ל USD הוא $ 0.0000537 לכל BOB.

Bitcoin Bob כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,042, עם היצע במחזור של 999.48M BOB. ב‑24 השעות האחרונות, BOB סחר בין $ 0.00004644 (נמוך) ל $ 0.00005407 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00283752, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001387.

ביצועים לטווח קצר, BOB נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +11.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bitcoin Bob (BOB) מידע שוק

שווי שוק $ 54.04K$ 54.04K $ 54.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.04K$ 54.04K $ 54.04K אספקת מחזור 999.48M 999.48M 999.48M אספקה כוללת 999,476,701.963723 999,476,701.963723 999,476,701.963723

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Bob הוא $ 54.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOB הוא 999.48M, עם היצע כולל של 999476701.963723. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.04K.