BasisOS by Virtuals סֵמֶל

BasisOS by Virtuals מחיר (BIOS)

1 BIOS ל USDמחיר חי:

$0.00461398
$0.00461398$0.00461398
+37.50%1D
USD
BasisOS by Virtuals (BIOS) טבלת מחירים חיה
BasisOS by Virtuals (BIOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00265497
$ 0.00265497$ 0.00265497
24 שעות נמוך
$ 0.00638693
$ 0.00638693$ 0.00638693
גבוה 24 שעות

$ 0.00265497
$ 0.00265497$ 0.00265497

$ 0.00638693
$ 0.00638693$ 0.00638693

$ 0.03708567
$ 0.03708567$ 0.03708567

$ 0.00106073
$ 0.00106073$ 0.00106073

+1.82%

+40.02%

+34.67%

+34.67%

BasisOS by Virtuals (BIOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00467098. במהלך 24 השעות האחרונות, BIOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00265497 לבין שיא של $ 0.00638693, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03708567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00106073.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIOS השתנה ב +1.82% במהלך השעה האחרונה, +40.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BasisOS by Virtuals (BIOS) מידע שוק

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

--
----

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

540.00M
540.00M 540.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BasisOS by Virtuals הוא $ 2.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIOS הוא 540.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.61M.

BasisOS by Virtuals (BIOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BasisOS by Virtualsל USDהיה $ +0.00133497.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBasisOS by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0111991622.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBasisOS by Virtuals ל USDהיה $ -0.0005630245.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BasisOS by Virtualsל USDהיה $ -0.02386910358267428.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00133497+40.02%
30 ימים$ +0.0111991622+239.76%
60 ימים$ -0.0005630245-12.05%
90 ימים$ -0.02386910358267428-83.63%

מה זהBasisOS by Virtuals (BIOS)

Autonomously capturing long-tail basis yields for AI agents and humans.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

BasisOS by Virtuals (BIOS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

BasisOS by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BasisOS by Virtuals (BIOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BasisOS by Virtuals (BIOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BasisOS by Virtuals.

בדוק את BasisOS by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

BIOS למטבעות מקומיים

BasisOS by Virtuals (BIOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BasisOS by Virtuals (BIOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BasisOS by Virtuals (BIOS)

כמה שווה BasisOS by Virtuals (BIOS) היום?
החי BIOSהמחיר ב USD הוא 0.00467098 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIOS ל USD?
המחיר הנוכחי של BIOS ל USD הוא $ 0.00467098. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BasisOS by Virtuals?
שווי השוק של BIOS הוא $ 2.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIOS?
ההיצע במחזור של BIOS הוא 540.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIOS?
‏‏BIOS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03708567 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIOS?
BIOS ‏‏רשם מחירATL של 0.00106073 USD.
מהו נפח המסחר של BIOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIOS הוא -- USD.
האם BIOS יעלה השנה?
BIOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BasisOS by Virtuals (BIOS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

