BasisOS by Virtuals (BIOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00265497 $ 0.00265497 $ 0.00265497 24 שעות נמוך $ 0.00638693 $ 0.00638693 $ 0.00638693 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00265497$ 0.00265497 $ 0.00265497 גבוה 24 שעות $ 0.00638693$ 0.00638693 $ 0.00638693 שיא כל הזמנים $ 0.03708567$ 0.03708567 $ 0.03708567 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00106073$ 0.00106073 $ 0.00106073 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.82% שינוי מחיר (1D) +40.02% שינוי מחיר (7D) +34.67% שינוי מחיר (7D) +34.67%

BasisOS by Virtuals (BIOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00467098. במהלך 24 השעות האחרונות, BIOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00265497 לבין שיא של $ 0.00638693, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BIOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03708567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00106073.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIOS השתנה ב +1.82% במהלך השעה האחרונה, +40.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BasisOS by Virtuals (BIOS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M אספקת מחזור 540.00M 540.00M 540.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BasisOS by Virtuals הוא $ 2.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIOS הוא 540.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.61M.