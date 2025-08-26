BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00192998$ 0.00192998 $ 0.00192998 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.43% שינוי מחיר (1D) -15.15% שינוי מחיר (7D) -27.30% שינוי מחיר (7D) -27.30%

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $HOUND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HOUNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192998, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HOUND השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -15.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) מידע שוק

שווי שוק $ 113.41K$ 113.41K $ 113.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 121.16K$ 121.16K $ 121.16K אספקת מחזור 936.01M 936.01M 936.01M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BaseHoundBot by Virtuals הוא $ 113.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HOUND הוא 936.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.16K.