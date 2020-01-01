BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) טוקנומיקה
Unveiling next-gen AI agents
They manage wallets, trade, monitor video streams, and execute tasks autonomously—all while living on-chain with full transparency.
These agents can also engage in real-time conversations with humans to tackle tasks.
Watch them pursue long-term objectives and handle finances independently, sharing every thought along the way.
Trading Agent with Social Sentiments, Scam Detection, News, DCA / SL / TP
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של BaseHoundBot by Virtuals ($HOUND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של $HOUND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות $HOUNDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את $HOUNDטוקניומיקה, חקרו את$HOUNDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
