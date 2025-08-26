BANNED (BANNED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00248824$ 0.00248824 $ 0.00248824 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -10.91% שינוי מחיר (7D) -27.35% שינוי מחיר (7D) -27.35%

BANNED (BANNED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BANNED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANNEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00248824, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANNED השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BANNED (BANNED) מידע שוק

שווי שוק $ 176.63K$ 176.63K $ 176.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 176.63K$ 176.63K $ 176.63K אספקת מחזור 999.80M 999.80M 999.80M אספקה כוללת 999,802,675.1567708 999,802,675.1567708 999,802,675.1567708

שווי השוק הנוכחי של BANNED הוא $ 176.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANNED הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999802675.1567708. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 176.63K.