Balanced Dollars סֵמֶל

Balanced Dollars מחיר (BNUSD)

לא רשום

1 BNUSD ל USDמחיר חי:

$1.02
$1.02$1.02
-8.90%1D
USD
Balanced Dollars (BNUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:28 (UTC+8)

Balanced Dollars (BNUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.979371
$ 0.979371$ 0.979371
24 שעות נמוך
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
גבוה 24 שעות

$ 0.979371
$ 0.979371$ 0.979371

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 0.708204
$ 0.708204$ 0.708204

+2.50%

-8.99%

+0.15%

+0.15%

Balanced Dollars (BNUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.02. במהלך 24 השעות האחרונות, BNUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979371 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.708204.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNUSD השתנה ב +2.50% במהלך השעה האחרונה, -8.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Balanced Dollars (BNUSD) מידע שוק

$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M

--
----

$ 6.39M
$ 6.39M$ 6.39M

6.26M
6.26M 6.26M

6,267,400.387668113
6,267,400.387668113 6,267,400.387668113

שווי השוק הנוכחי של Balanced Dollars הוא $ 6.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNUSD הוא 6.26M, עם היצע כולל של 6267400.387668113. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.39M.

Balanced Dollars (BNUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Balanced Dollarsל USDהיה $ -0.100852065823313.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBalanced Dollars ל USDהיה . $ +0.0179629140.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBalanced Dollars ל USDהיה $ +0.0219364260.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Balanced Dollarsל USDהיה $ +0.0182941034802455.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.100852065823313-8.99%
30 ימים$ +0.0179629140+1.76%
60 ימים$ +0.0219364260+2.15%
90 ימים$ +0.0182941034802455+1.83%

מה זהBalanced Dollars (BNUSD)

Balanced Dollars (BNUSD) משאב

האתר הרשמי

Balanced Dollarsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Balanced Dollars (BNUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Balanced Dollars (BNUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Balanced Dollars.

בדוק את Balanced Dollars תחזית המחיר עכשיו‏!

BNUSD למטבעות מקומיים

Balanced Dollars (BNUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Balanced Dollars (BNUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Balanced Dollars (BNUSD)

כמה שווה Balanced Dollars (BNUSD) היום?
החי BNUSDהמחיר ב USD הוא 1.02 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של BNUSD ל USD הוא $ 1.02. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Balanced Dollars?
שווי השוק של BNUSD הוא $ 6.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNUSD?
ההיצע במחזור של BNUSD הוא 6.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNUSD?
‏‏BNUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.85 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNUSD?
BNUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.708204 USD.
מהו נפח המסחר של BNUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNUSD הוא -- USD.
האם BNUSD יעלה השנה?
BNUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:58:28 (UTC+8)

Balanced Dollars (BNUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

