Balanced Dollars (BNUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.979371 $ 0.979371 $ 0.979371 24 שעות נמוך $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.979371$ 0.979371 $ 0.979371 גבוה 24 שעות $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 שיא כל הזמנים $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 המחיר הנמוך ביותר $ 0.708204$ 0.708204 $ 0.708204 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.50% שינוי מחיר (1D) -8.99% שינוי מחיר (7D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +0.15%

Balanced Dollars (BNUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.02. במהלך 24 השעות האחרונות, BNUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979371 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.708204.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNUSD השתנה ב +2.50% במהלך השעה האחרונה, -8.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Balanced Dollars (BNUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 6.39M$ 6.39M $ 6.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.39M$ 6.39M $ 6.39M אספקת מחזור 6.26M 6.26M 6.26M אספקה כוללת 6,267,400.387668113 6,267,400.387668113 6,267,400.387668113

שווי השוק הנוכחי של Balanced Dollars הוא $ 6.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNUSD הוא 6.26M, עם היצע כולל של 6267400.387668113. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.39M.