Axelar (AXL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.292478 $ 0.292478 $ 0.292478 24 שעות נמוך $ 0.325891 $ 0.325891 $ 0.325891 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.292478$ 0.292478 $ 0.292478 גבוה 24 שעות $ 0.325891$ 0.325891 $ 0.325891 שיא כל הזמנים $ 2.64$ 2.64 $ 2.64 המחיר הנמוך ביותר $ 0.274681$ 0.274681 $ 0.274681 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.61% שינוי מחיר (1D) -9.92% שינוי מחיר (7D) -10.30% שינוי מחיר (7D) -10.30%

Axelar (AXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.29187. במהלך 24 השעות האחרונות, AXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.292478 לבין שיא של $ 0.325891, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.274681.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXL השתנה ב -2.61% במהלך השעה האחרונה, -9.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Axelar (AXL) מידע שוק

שווי שוק $ 299.81M$ 299.81M $ 299.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 355.13M$ 355.13M $ 355.13M אספקת מחזור 1.02B 1.02B 1.02B אספקה כוללת 1,213,450,528.297263 1,213,450,528.297263 1,213,450,528.297263

שווי השוק הנוכחי של Axelar הוא $ 299.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXL הוא 1.02B, עם היצע כולל של 1213450528.297263. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 355.13M.