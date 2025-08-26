Axelar מחיר (AXL)
Axelar (AXL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.29187. במהלך 24 השעות האחרונות, AXL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.292478 לבין שיא של $ 0.325891, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.274681.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXL השתנה ב -2.61% במהלך השעה האחרונה, -9.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Axelar הוא $ 299.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXL הוא 1.02B, עם היצע כולל של 1213450528.297263. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 355.13M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Axelarל USDהיה $ -0.0321665218666104.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAxelar ל USDהיה . $ -0.0883540691.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAxelar ל USDהיה $ -0.0267911267.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Axelarל USDהיה $ -0.05869170207240256.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0321665218666104
|-9.92%
|30 ימים
|$ -0.0883540691
|-30.27%
|60 ימים
|$ -0.0267911267
|-9.17%
|90 ימים
|$ -0.05869170207240256
|-16.74%
Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above.
