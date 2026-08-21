Aura Network מחיר היום

מחיר Aura Network (AURA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AURA ל USD הוא $ 0 לכל AURA.

Aura Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 337,978, עם היצע במחזור של 428.24M AURA. ב‑24 השעות האחרונות, AURA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.197293, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AURA נע ב +1.47% בשעה האחרונה ו -8.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 89.05K.

Aura Network (AURA) מידע שוק

שווי שוק $ 337.98K$ 337.98K $ 337.98K נפח (24 שעות) $ 89.05K$ 89.05K $ 89.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 789.22K$ 789.22K $ 789.22K אספקת מחזור 428.24M 428.24M 428.24M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aura Network הוא $ 337.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 89.05K. ההיצע במחזור של AURA הוא 428.24M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 789.22K.