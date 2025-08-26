ATA by Virtuals (ATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0044467 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -12.12% שינוי מחיר (7D) -13.26%

ATA by Virtuals (ATA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0044467, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATA השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -12.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ATA by Virtuals (ATA) מידע שוק

שווי שוק $ 123.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.49K אספקת מחזור 950.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ATA by Virtuals הוא $ 123.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATA הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.49K.