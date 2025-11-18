Ariva מחיר היום

מחיר Ariva (ARV) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARV ל USD הוא -- לכל ARV.

Ariva כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 249,383, עם היצע במחזור של 72.55B ARV. ב‑24 השעות האחרונות, ARV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00141842, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARV נע ב +0.38% בשעה האחרונה ו -32.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ariva (ARV) מידע שוק

שווי שוק $ 249.38K$ 249.38K $ 249.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 321.86K$ 321.86K $ 321.86K אספקת מחזור 72.55B 72.55B 72.55B אספקה כוללת 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

שווי השוק הנוכחי של Ariva הוא $ 249.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARV הוא 72.55B, עם היצע כולל של 93639999939.04. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 321.86K.