Aquarius (AQUA) מידע על מחיר (USD)

Aquarius (AQUA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AQUA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00101795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AQUAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02350576, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AQUA השתנה ב -1.40% במהלך השעה האחרונה, -4.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aquarius (AQUA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aquarius הוא $ 34.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AQUA הוא 35.91B, עם היצע כולל של 99971232585.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.86M.