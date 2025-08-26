עוד על AQUA

Aquarius סֵמֶל

Aquarius מחיר (AQUA)

לא רשום

1 AQUA ל USDמחיר חי:

$0.00096779
$0.00096779$0.00096779
-4.70%1D
USD
Aquarius (AQUA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:56:02 (UTC+8)

Aquarius (AQUA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00101795
$ 0.00101795$ 0.00101795
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101795
$ 0.00101795$ 0.00101795

$ 0.02350576
$ 0.02350576$ 0.02350576

$ 0
$ 0$ 0

-1.40%

-4.73%

-5.83%

-5.83%

Aquarius (AQUA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AQUA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00101795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AQUAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02350576, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AQUA השתנה ב -1.40% במהלך השעה האחרונה, -4.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aquarius (AQUA) מידע שוק

$ 34.79M
$ 34.79M$ 34.79M

--
----

$ 96.86M
$ 96.86M$ 96.86M

35.91B
35.91B 35.91B

99,971,232,585.0
99,971,232,585.0 99,971,232,585.0

שווי השוק הנוכחי של Aquarius הוא $ 34.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AQUA הוא 35.91B, עם היצע כולל של 99971232585.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.86M.

Aquarius (AQUA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aquariusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAquarius ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAquarius ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aquariusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.73%
30 ימים$ 0-8.45%
60 ימים$ 0+23.84%
90 ימים$ 0--

מה זהAquarius (AQUA)

AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments.

Aquarius (AQUA) משאב

האתר הרשמי

Aquariusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aquarius (AQUA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aquarius (AQUA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aquarius.

בדוק את Aquarius תחזית המחיר עכשיו‏!

AQUA למטבעות מקומיים

Aquarius (AQUA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aquarius (AQUA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AQUA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aquarius (AQUA)

כמה שווה Aquarius (AQUA) היום?
החי AQUAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AQUA ל USD?
המחיר הנוכחי של AQUA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aquarius?
שווי השוק של AQUA הוא $ 34.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AQUA?
ההיצע במחזור של AQUA הוא 35.91B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AQUA?
‏‏AQUA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02350576 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AQUA?
AQUA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AQUA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AQUA הוא -- USD.
האם AQUA יעלה השנה?
AQUA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AQUA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:56:02 (UTC+8)

