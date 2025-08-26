Apeiron (APRS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00455506 $ 0.00455506 $ 0.00455506 24 שעות נמוך $ 0.00582183 $ 0.00582183 $ 0.00582183 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00455506$ 0.00455506 $ 0.00455506 גבוה 24 שעות $ 0.00582183$ 0.00582183 $ 0.00582183 שיא כל הזמנים $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00455506$ 0.00455506 $ 0.00455506 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -15.03% שינוי מחיר (7D) -41.96% שינוי מחיר (7D) -41.96%

Apeiron (APRS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00490562. במהלך 24 השעות האחרונות, APRS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00455506 לבין שיא של $ 0.00582183, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APRSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00455506.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APRS השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -15.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apeiron (APRS) מידע שוק

שווי שוק $ 970.96K$ 970.96K $ 970.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M אספקת מחזור 197.71M 197.71M 197.71M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Apeiron הוא $ 970.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APRS הוא 197.71M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.91M.