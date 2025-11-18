All In מחיר היום

מחיר All In (ALLIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.03747604, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALLIN ל USD הוא $ 0.03747604 לכל ALLIN.

All In כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,532, עם היצע במחזור של 921.44K ALLIN. ב‑24 השעות האחרונות, ALLIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03478359.

ביצועים לטווח קצר, ALLIN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

All In (ALLIN) מידע שוק

שווי שוק $ 34.53K$ 34.53K $ 34.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K אספקת מחזור 921.44K 921.44K 921.44K אספקה כוללת 995,994.0 995,994.0 995,994.0

שווי השוק הנוכחי של All In הוא $ 34.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALLIN הוא 921.44K, עם היצע כולל של 995994.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.33K.