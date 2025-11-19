All In (ALLIN) תחזית מחיר (USD)

קבל All In תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ALLIN יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של All In
*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

All In חיזוי מחיר
All In תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

All In (ALLIN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, All In ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.037476 בשנת 2025.

All In (ALLIN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, All In ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.039349 בשנת 2026.

All In (ALLIN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ALLIN הוא $ 0.041317 עם 10.25% שיעור צמיחה.

All In (ALLIN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ALLIN הוא $ 0.043383 עם 15.76% שיעור צמיחה.

All In (ALLIN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ALLIN הוא $ 0.045552 עם 21.55% שיעור צמיחה.

All In (ALLIN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ALLIN הוא $ 0.047829 עם 27.63% שיעור צמיחה.

All In (ALLIN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של All In עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.077909.

All In (ALLIN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של All In עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.126907.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.037476
    0.00%
  • 2026
    $ 0.039349
    5.00%
  • 2027
    $ 0.041317
    10.25%
  • 2028
    $ 0.043383
    15.76%
  • 2029
    $ 0.045552
    21.55%
  • 2030
    $ 0.047829
    27.63%
  • 2031
    $ 0.050221
    34.01%
  • 2032
    $ 0.052732
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.055369
    47.75%
  • 2034
    $ 0.058137
    55.13%
  • 2035
    $ 0.061044
    62.89%
  • 2036
    $ 0.064096
    71.03%
  • 2037
    $ 0.067301
    79.59%
  • 2038
    $ 0.070666
    88.56%
  • 2039
    $ 0.074199
    97.99%
  • 2040
    $ 0.077909
    107.89%
לטווח קצר All In תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.037476
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.037481
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.037511
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.037630
    0.41%
All In (ALLIN) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורALLINב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.037476. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

All In (ALLIN) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורALLIN , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.037481. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

All In (ALLIN) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורALLIN , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.037511. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

All In (ALLIN) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורALLIN הוא $0.037630. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית All In

--

$ 34.53K
$ 34.53K$ 34.53K

921.44K
921.44K 921.44K

המחיר ALLIN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, ALLIN יש כמות במעגל של 921.44K ושווי שוק כולל של $ 34.53K.

All In מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAll Inדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAll In הוא 0.037476USD. היצע במחזור של All In(ALLIN) הוא921.44K ALLIN , מה שמעניק לו שווי שוק של $34,532.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 ימים
    0.00%
    $ 0
    $ 0.038774
    $ 0.038774
  • 30 ימים
    -10.91%
    $ -0.004088
    $ 0.038774
    $ 0.038774
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,All In הראה תנועת מחירים של$0 , המשקפת0.00% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,All In נסחר בשיא של $0.038774 ושפל של $0.038774. נרשם שינוי במחיר של0.00%. מגמה אחרונה זו מציגה אתALLIN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,All In חווה -10.91%שינוי, המשקף בערך $-0.004088 לערכו. זה מצביע על כך ש ALLIN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך All In (ALLIN) מודול חיזוי מחיר עובד?

All In מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ALLINעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAll In לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ALLIN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של All In. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלALLIN .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלALLIN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של All In.

מדוע ALLIN חיזוי מחירים חשוב?

ALLIN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם ALLIN כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, ALLIN ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של ALLIN בחודש הבא?
על פי All In (ALLIN) כלי תחזית המחירים, המחיר ALLIN הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 ALLIN בשנת 2026?
המחיר של 1 All In (ALLIN) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, ALLIN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של ALLIN בשנת 2027?
All In (ALLIN) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ALLIN עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של ALLIN בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, All In (ALLIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של ALLIN בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, All In (ALLIN) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 ALLIN בשנת 2030?
המחיר של 1 All In (ALLIN) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, ALLIN יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי ALLIN תחזית המחיר בשנת 2040?
All In (ALLIN) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ALLIN עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.