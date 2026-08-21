Albert the Monkey מחיר היום

מחיר Albert the Monkey (ALBERT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALBERT ל USD הוא $ 0 לכל ALBERT.

Albert the Monkey כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,272.67, עם היצע במחזור של 999.71M ALBERT. ב‑24 השעות האחרונות, ALBERT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALBERT נע ב -1.27% בשעה האחרונה ו +21.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Albert the Monkey (ALBERT) מידע שוק

שווי שוק $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,711,503.566241 999,711,503.566241 999,711,503.566241

שווי השוק הנוכחי של Albert the Monkey הוא $ 14.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALBERT הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999711503.566241. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.27K.