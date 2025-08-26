עוד על AIVIA

AI Virtual Agents סֵמֶל

AI Virtual Agents מחיר (AIVIA)

לא רשום

1 AIVIA ל USDמחיר חי:

--
----
-3.50%1D
mexc
USD
AI Virtual Agents (AIVIA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:05:43 (UTC+8)

AI Virtual Agents (AIVIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119097
$ 0.00119097$ 0.00119097

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.55%

+0.28%

+0.28%

AI Virtual Agents (AIVIA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AIVIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIVIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00119097, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIVIA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Virtual Agents (AIVIA) מידע שוק

$ 25.51K
$ 25.51K$ 25.51K

--
----

$ 25.51K
$ 25.51K$ 25.51K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,019.531343
999,980,019.531343 999,980,019.531343

שווי השוק הנוכחי של AI Virtual Agents הוא $ 25.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIVIA הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999980019.531343. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.51K.

AI Virtual Agents (AIVIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AI Virtual Agentsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI Virtual Agents ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAI Virtual Agents ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AI Virtual Agentsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.55%
30 ימים$ 0-7.81%
60 ימים$ 0+125.08%
90 ימים$ 0--

מה זהAI Virtual Agents (AIVIA)

$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.

AI Virtual Agents (AIVIA) משאב

האתר הרשמי

AI Virtual Agentsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AI Virtual Agents (AIVIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Virtual Agents (AIVIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Virtual Agents.

בדוק את AI Virtual Agents תחזית המחיר עכשיו‏!

AIVIA למטבעות מקומיים

AI Virtual Agents (AIVIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AI Virtual Agents (AIVIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIVIA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AI Virtual Agents (AIVIA)

כמה שווה AI Virtual Agents (AIVIA) היום?
החי AIVIAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIVIA ל USD?
המחיר הנוכחי של AIVIA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AI Virtual Agents?
שווי השוק של AIVIA הוא $ 25.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIVIA?
ההיצע במחזור של AIVIA הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIVIA?
‏‏AIVIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00119097 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIVIA?
AIVIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AIVIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIVIA הוא -- USD.
האם AIVIA יעלה השנה?
AIVIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIVIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:05:43 (UTC+8)

