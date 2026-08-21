AI Shell NOVA מחיר היום

מחיר AI Shell NOVA (NOVA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOVA ל USD הוא $ 0 לכל NOVA.

AI Shell NOVA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,817, עם היצע במחזור של 1.00B NOVA. ב‑24 השעות האחרונות, NOVA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03510704, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOVA נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו +16.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AI Shell NOVA (NOVA) מידע שוק

שווי שוק $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AI Shell NOVA הוא $ 23.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOVA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.82K.