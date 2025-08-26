AhaToken (AHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00362714 $ 0.00362714 $ 0.00362714 24 שעות נמוך $ 0.00377941 $ 0.00377941 $ 0.00377941 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00362714$ 0.00362714 $ 0.00362714 גבוה 24 שעות $ 0.00377941$ 0.00377941 $ 0.00377941 שיא כל הזמנים $ 0.03894145$ 0.03894145 $ 0.03894145 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00258023$ 0.00258023 $ 0.00258023 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -2.22% שינוי מחיר (7D) -2.80% שינוי מחיר (7D) -2.80%

AhaToken (AHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00363229. במהלך 24 השעות האחרונות, AHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00362714 לבין שיא של $ 0.00377941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03894145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00258023.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AHT השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -2.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AhaToken (AHT) מידע שוק

שווי שוק $ 25.08M$ 25.08M $ 25.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.05M$ 28.05M $ 28.05M אספקת מחזור 6.91B 6.91B 6.91B אספקה כוללת 7,730,764,631.06281 7,730,764,631.06281 7,730,764,631.06281

שווי השוק הנוכחי של AhaToken הוא $ 25.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AHT הוא 6.91B, עם היצע כולל של 7730764631.06281. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.05M.