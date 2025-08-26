עוד על AHT

AhaToken סֵמֶל

AhaToken מחיר (AHT)

לא רשום

1 AHT ל USDמחיר חי:

$0.00361698
$0.00361698
-2.60%1D
AhaToken (AHT) טבלת מחירים חיה
AhaToken (AHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00362714
24 שעות נמוך
$ 0.00377941
גבוה 24 שעות

$ 0.00362714
$ 0.00377941
$ 0.03894145
$ 0.00258023
-0.34%

-2.22%

-2.80%

-2.80%

AhaToken (AHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00363229. במהלך 24 השעות האחרונות, AHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00362714 לבין שיא של $ 0.00377941, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03894145, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00258023.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AHT השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -2.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AhaToken (AHT) מידע שוק

$ 25.08M
--
$ 28.05M
6.91B
7,730,764,631.06281
שווי השוק הנוכחי של AhaToken הוא $ 25.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AHT הוא 6.91B, עם היצע כולל של 7730764631.06281. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.05M.

AhaToken (AHT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AhaTokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAhaToken ל USDהיה . $ -0.0002408295.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAhaToken ל USDהיה $ +0.0000383911.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AhaTokenל USDהיה $ -0.000455384396546859.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.22%
30 ימים$ -0.0002408295-6.63%
60 ימים$ +0.0000383911+1.06%
90 ימים$ -0.000455384396546859-11.14%

מה זהAhaToken (AHT)

Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise

AhaToken (AHT) משאב

האתר הרשמי

AhaTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AhaToken (AHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AhaToken (AHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AhaToken.

בדוק את AhaToken תחזית המחיר עכשיו‏!

AHT למטבעות מקומיים

AhaToken (AHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AhaToken (AHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AhaToken (AHT)

כמה שווה AhaToken (AHT) היום?
החי AHTהמחיר ב USD הוא 0.00363229 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AHT ל USD?
המחיר הנוכחי של AHT ל USD הוא $ 0.00363229. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AhaToken?
שווי השוק של AHT הוא $ 25.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AHT?
ההיצע במחזור של AHT הוא 6.91B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AHT?
‏‏AHT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03894145 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AHT?
AHT ‏‏רשם מחירATL של 0.00258023 USD.
מהו נפח המסחר של AHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AHT הוא -- USD.
האם AHT יעלה השנה?
AHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
