Afroman מחיר היום

מחיר Afroman (FRO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRO ל USD הוא $ 0 לכל FRO.

Afroman כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,738, עם היצע במחזור של 999.14M FRO. ב‑24 השעות האחרונות, FRO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRO נע ב -0.58% בשעה האחרונה ו -7.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Afroman (FRO) מידע שוק

שווי שוק $ 77.74K$ 77.74K $ 77.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.74K$ 77.74K $ 77.74K אספקת מחזור 999.14M 999.14M 999.14M אספקה כוללת 999,139,694.647891 999,139,694.647891 999,139,694.647891

שווי השוק הנוכחי של Afroman הוא $ 77.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRO הוא 999.14M, עם היצע כולל של 999139694.647891. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.74K.