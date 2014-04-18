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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Monero, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Monero, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Monero (XMR) ניתוח טכני היום

Monero (XMR) ניתוח טכני היום

דף Monero הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XMR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Monero למטה.

Monero (XMR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$418.77--+5.99%+19.03%+11.97%
למידע נוסף על Monero מחיר

Monero אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Monero במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 2
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 2קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
419.3233
419.3166
R2
419.3166
419.309
R1
419.3033
419.3043
PP
419.2966
419.2966
S1
419.2833
419.289
S2
419.2766
419.2843
S3
419.2633
419.2766

Monero אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.58M
$7.40 M
$7.98 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.27M
קניות פעילות ל-3 ימים
$5.31 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$12.32 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$12.37 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Monero זרימת הון

זרימת נטו פנימהXMRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.07 M415.03
2026-08-20$0.58 M419.97
2026-08-19$0.95 M418.42
2026-08-18$0.97 M416.35
2026-08-17-$0.19 M412.45

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Monero (XMR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Monero מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXMR
$418.84
$418.84$418.84
-0.26%
7.90K (USDT)
/USDCXMR
$419.22
$419.22$419.22
-0.16%
227.31 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XMR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 418.77 USD

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