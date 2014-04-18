Monero (XMR) ניתוח טכני היום דף Monero הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XMR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Monero למטה. הירשם

Monero (XMR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $418.77 -- +5.99% +19.03% +11.97%

Monero אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Monero במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 2 קנה 14 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 0 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 5 נייטרלי 2 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 419.3233 419.3166 R2 419.3166 419.309 R1 419.3033 419.3043 PP 419.2966 419.2966 S1 419.2833 419.289 S2 419.2766 419.2843 S3 419.2633 419.2766

Monero אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.58M $7.40 M $7.98 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.27M קניות פעילות ל-3 ימים $5.31 M מכירות פעילות ל-3 ימים $5.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $12.32 M מכירות פעילות ל-7 ימים $12.37 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Monero זרימת הון זרימת נטו פנימה XMRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.07 M 415.03 2026-08-20 $0.58 M 419.97 2026-08-19 $0.95 M 418.42 2026-08-18 $0.97 M 416.35 2026-08-17 -$0.19 M 412.45 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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