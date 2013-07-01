Stellar (XLM) ניתוח טכני היום דף Stellar הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XLM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Stellar למטה. הירשם

Stellar (XLM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1856 -- +16.58% -3.19% +31.81%

Stellar אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Stellar במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 2 קנה 13 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.18527 0.18522 R2 0.18522 0.18518 R1 0.18518 0.18516 PP 0.18513 0.18513 S1 0.18509 0.18509 S2 0.18504 0.18507 S3 0.185 0.18504

Stellar אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.39M $20.49 M $20.10 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -2.12M קניות פעילות ל-3 ימים $29.74 M מכירות פעילות ל-3 ימים $31.87 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -2.28M קניות פעילות ל-7 ימים $57.70 M מכירות פעילות ל-7 ימים $59.98 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Stellar זרימת הון זרימת נטו פנימה XLMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $2.04 M 0.18 2026-08-20 $6.96 M 0.18 2026-08-19 $1.28 M 0.16 2026-08-18 -$0.07 M 0.16 2026-08-17 $0.33 M 0.16 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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