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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Stellar, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Stellar, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Stellar (XLM) ניתוח טכני היום

Stellar (XLM) ניתוח טכני היום

דף Stellar הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XLM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Stellar למטה.

Stellar (XLM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1856--+16.58%-3.19%+31.81%
למידע נוסף על Stellar מחיר

Stellar אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Stellar במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 2
קנה 13
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.18527
0.18522
R2
0.18522
0.18518
R1
0.18518
0.18516
PP
0.18513
0.18513
S1
0.18509
0.18509
S2
0.18504
0.18507
S3
0.185
0.18504

Stellar אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.39M
$20.49 M
$20.10 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-2.12M
קניות פעילות ל-3 ימים
$29.74 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$31.87 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-2.28M
קניות פעילות ל-7 ימים
$57.70 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$59.98 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Stellar זרימת הון

זרימת נטו פנימהXLMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$2.04 M0.18
2026-08-20$6.96 M0.18
2026-08-19$1.28 M0.16
2026-08-18-$0.07 M0.16
2026-08-17$0.33 M0.16

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Stellar

סחור ב Stellar (XLM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Stellar מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXLM
$0.1857
$0.1857$0.1857
+1.80%
7.24M (USDT)
/USDCXLM
$0.1857
$0.1857$0.1857
+1.80%
666.86K (USDT)
/BTCXLM
$0.000002482
$0.000002482$0.000002482
-1.61%
90.82K (USDT)

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המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XLM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XLM
XLM
USD
USD

1 XLM = 0.1855 USD

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