Chia Network (XCH) ניתוח טכני היום דף Chia Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XCH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Chia Network למטה. הירשם

Chia Network (XCH) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $1.47 -- +13.33% +21.78% -45.05%

Chia Network זרימת הון זרימת נטו פנימה XCHUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 1.45 2026-08-20 -$0.02 M 1.45 2026-08-19 $0.02 M 1.42 2026-08-18 -$0.01 M 1.37 2026-08-17 $0.06 M 1.38 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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