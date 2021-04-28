Chia Network (XCH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Chia Network (XCH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Chia Network (XCH) מידע Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain. אתר רשמי: https://www.chia.net/ מסמך לבן: https://docs.chia.net/green-paper-abstract/ סייר בלוקים: https://www.spacescan.io/ קנה XCHעכשיו!

Chia Network (XCH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Chia Network (XCH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 137.27M $ 137.27M $ 137.27M ההיצע הכולל: $ 33.19M $ 33.19M $ 33.19M אספקה במחזור: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M FDV (שווי מדולל מלא): $ 316.15M $ 316.15M $ 316.15M שיא כל הזמנים: $ 2,751 $ 2,751 $ 2,751 שפל כל הזמנים: $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 $ 8.608855748047983 מחיר נוכחי: $ 9.525 $ 9.525 $ 9.525 למידע נוסף על Chia Network (XCH) מחיר

Chia Network (XCH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Chia Network (XCH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XCH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XCHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XCHטוקניומיקה, חקרו אתXCHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

