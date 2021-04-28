XCH

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

שֵׁםXCH

דירוגNo.286

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)%21,70

אספקת מחזור14.411.726

מקסימום היצע0

אספקה כוללת33.191.992

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-04-28 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1934.50687188,2021-05-03

המחיר הנמוך ביותר8.608855748047983,2025-02-03

בלוקצ'יין ציבוריCHIA

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

